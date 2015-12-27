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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7467746874697470
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:42

Re: Приватбанк

Добрий День!Вибачте,що задаю питання,трохи не по темі.Таке питання.Я заказав картку Універсальна Голд,від Приватбанку.Заказав через інтернет.Пройшло 10 днів,з моменту заказу,і мені прийшло на мою електронну пошту,повідомлення,що карточка,яку я заказував вже готова,і її,вже можна забрати,в найближщому відділенні Приватбанку,або мені її вишлють безкоштовно додому.Але ситуація заключаеться в тому,що я передумав(вона мені не потрібна).Тому забирати її,не буду.Питання до вас таке:А не накажуть мене за це???Дайте будь ласка відповідь.Бо переживаю.Дякую.
NovoI

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NovoI
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:03

NovoI Якщо не іменна, то ніхто нічого спеціального для вас і не робив. Та і за іменну якогось механізму покарання не передбачено, хіба в корезоїді якийсь алгоритм для подальшої з Вами роботи зміниться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:08

Re: Приватбанк

Князь БолтКонский написав:В привет24 сейчас система дает купить доллары за гривны или нет?
Нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 7467746874697470
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