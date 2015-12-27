Додано: Нед 04 бер, 2018 17:03

NovoI Якщо не іменна, то ніхто нічого спеціального для вас і не робив. Та і за іменну якогось механізму покарання не передбачено, хіба в корезоїді якийсь алгоритм для подальшої з Вами роботи зміниться.

Не так добре з грошима, як погано без них.