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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7468746974707471
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:56

  NovoI написав:bosson513 Поясніть будь ласка детальніше.Бо я в цьому не розбираюся.Щоб любу карточку оформити,треба напевно йти у відділення Приватбанку?А потім,після того,як її получити,то її треба активувати?І тоді вона,стає робочою?Я ж правильно поняв,чи ні??

и фото с картой на память
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:57

Re: Приватбанк

NovoI написав:Оцей лист,я сьогодні получив від Приватбанку,на свою електронну пошту.Оцю карточку,мені пропонують забрати,або безкоштовну доставку,додому.Але я вже передумав...
Не переймайтесь, через 3 місяці картку утилізують.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:58

  Zochan написав:
NovoI написав:Оцей лист,я сьогодні получив від Приватбанку,на свою електронну пошту.Оцю карточку,мені пропонують забрати,або безкоштовну доставку,додому.Але я вже передумав...
Не переймайтесь, через 3 місяці картку утилізують.

ее даже не привязывали к клиенту. их валом в каждом отделении и все его :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:04

Re: Приватбанк

Дуже Дякую,вам,за відповіді)))Дуже хороший сайт)
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:06

Re: Приватбанк

  Zochan написав:Не переймайтесь, через 3 місяці картку утилізують.


Заказанные карты не утилизируют.
Я тоже заказал через сайт карту, но потом прознал, что на меня уже есть планы задвинуть мне Платинум. (размеры депо позволяли).
Но.... ситуация поплыла и пришлось понизить остатки до уровня бомжеголд.
Дело было не одного дня и не одного месяца , т к вклады имели конвеьерное размещение.
все эти месяцы карта меня ждала , тупо ждала. Утилизация заказанной карты - это косяк отделения, не очень жирный , но косяк. Такое не простят.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:11

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:это косяк отделения
а какого из "ближайших отделений"?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:11

bosson513 У меня,ничего НЕТ,в Приватбанке.Абсолютно ничего.Может,когда то будет.Но ето будет,не в скором времени....
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:13

Re: Приватбанк

  NovoI написав:У меня,ничего НЕТ,в Приватбанке.Абсолютно ничего.Может,когда то будет.Но ето будет,не в скором времени....


Приходите, когда он будет частным.
Госприват уже многим не интересен, не только вам.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:43

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:Заказанные карты не утилизируют.


Не рівняйте платину, яка типа перший рівень віп-карт до бомжеголда, якого не треба утилізувати. 75000 кредиту як нічого нема ніхто не налиє. Пану для початку треба взяти банальну універсалку та й набуваи навичок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:11

  bosson513 написав:
  NovoI написав:У меня,ничего НЕТ,в Приватбанке.Абсолютно ничего.Может,когда то будет.Но ето будет,не в скором времени....


Приходите, когда он будет частным.
Госприват уже многим не интересен, не только вам.


Клиенты отп и коко переглянулись и подмигнули друг другу :)
curiousobro
 
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