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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:56
NovoI написав:bosson513
Поясніть будь ласка детальніше.Бо я в цьому не розбираюся.Щоб любу карточку оформити,треба напевно йти у відділення Приватбанку?А потім,після того,як її получити,то її треба активувати?І тоді вона,стає робочою?Я ж правильно поняв,чи ні??
и фото с картой на память
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:57
NovoI написав:Оцей лист,я сьогодні получив від Приватбанку,на свою електронну пошту.Оцю карточку,мені пропонують забрати,або безкоштовну доставку,додому.Але я вже передумав...
Не переймайтесь, через 3 місяці картку утилізують.
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Zochan
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:58
Zochan написав:
NovoI написав:Оцей лист,я сьогодні получив від Приватбанку,на свою електронну пошту.Оцю карточку,мені пропонують забрати,або безкоштовну доставку,додому.Але я вже передумав...
Не переймайтесь, через 3 місяці картку утилізують.
ее даже не привязывали к клиенту. их валом в каждом отделении и все его
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:04
Дуже Дякую,вам,за відповіді)))Дуже хороший сайт)
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NovoI
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:06
Zochan написав:
Не переймайтесь, через 3 місяці картку утилізують.
Заказанные карты не утилизируют.
Я тоже заказал через сайт карту, но потом прознал, что на меня уже есть планы задвинуть мне Платинум. (размеры депо позволяли).
Но.... ситуация поплыла и пришлось понизить остатки до уровня бомжеголд.
Дело было не одного дня и не одного месяца , т к вклады имели конвеьерное размещение.
все эти месяцы карта меня ждала , тупо ждала. Утилизация заказанной карты - это косяк отделения, не очень жирный , но косяк. Такое не простят.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:11
bosson513 написав:
это косяк отделения
а какого из "ближайших отделений"?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:11
bosson513 У меня,ничего НЕТ,в Приватбанке.Абсолютно ничего.Может,когда то будет.Но ето будет,не в скором времени....
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NovoI
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:13
NovoI написав:
У меня,ничего НЕТ,в Приватбанке.Абсолютно ничего.Может,когда то будет.Но ето будет,не в скором времени....
Приходите, когда он будет частным.
Госприват уже многим не интересен, не только вам.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:43
bosson513 написав:
Заказанные карты не утилизируют.
Не рівняйте платину, яка типа перший рівень віп-карт до бомжеголда, якого не треба утилізувати. 75000 кредиту як нічого нема ніхто не налиє. Пану для початку треба взяти банальну універсалку та й набуваи навичок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 05 бер, 2018 00:11
bosson513 написав: NovoI написав:
У меня,ничего НЕТ,в Приватбанке.Абсолютно ничего.Может,когда то будет.Но ето будет,не в скором времени....
Приходите, когда он будет частным.
Госприват уже многим не интересен, не только вам.
Клиенты отп и коко переглянулись и подмигнули друг другу
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curiousobro
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