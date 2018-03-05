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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:25

  Мизантрóп написав:
  finfen написав:Так а еще ж нужна карта
хватает головы и рук писАвших.
там отфонарная стата.Как раз для Оль.Импр на приколе ссыль дал,не все въехали.
ы ыщьо:
Утренние свинные операции по всем хрюшам 01.03 прошли четко -Грйс-мэн гон от ubr.ua запостил.

Как раз сначала и была мысль, что хрень, но народ продолжал интересоваться, к тому же таких приколов можно городить много, в том числе и для тебя, и не уверен, что ты во всех вариантах обнаружишь прикол. А писать тебе реально рук не хватает - что это "ы ыщьо:" - это типа остроумно?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:14

Re: Приватбанк

  greenozon написав:достатньо грошей в банку? (1міо чи 40К)

Ні, якщо недостатньо. Лям має бути на дату випуску/перевипуску
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:13

  Anatolii написав:Здравствуйте
Хочу пополнить свой депозит в долларе с гривневой карты для выплат или наличной гривной.
Скажите пожалуйста, доллар в кассе должен присутствовать наличными "из оборота"? Или будет обмен и зачисление безналично?
Хочу пополнить ~$2000, в кассе такой суммы может и не быть.

Пополнял так долларовую универсалку гривной через кассу, месяц назад в Привате. Нужно было 1000$, в кассе было 300 с копейками. Кассир без проблем виртуально продала мне тыщу, сделала обмен и пополнение карты. И при этом не говорила о каком-то кассовом разрыве, валютных пропорциях и прочих сказках.
Так что, если я не исключение, то наверное - можно.
GRooVal
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:31

Интересно... Горох, будучи еще в Привате, также считал?

https://news.finance.ua/ru/news/-/422051/polzovateli-privat24-silno-riskuyut-svoimi-dengami-eks-menedzher-privatbanka
Alex Smith
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:36

finfen феня, мне понто-приколы пох,я их вмиг проверю,для этого голову надо иметь,ну и вголове что-то . давай в бан к своим и пока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:28

  Мизантрóп написав:феня, мне понто-приколы пох,я их вмиг проверю,для этого голову надо иметь,ну и вголове что-то . давай в бан к своим и пока

Чо сказать то хотел ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:49

может дислексия?- болезнь гениев :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:24

  v57 написав:может дислексия?- болезнь гениев :)

Зображення
:D
  mustbe написав:Чо сказать то хотел ?

как звук включил :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:04



Он руководил этим беспределом! :mrgreen:
Ratatui
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