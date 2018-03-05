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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:25
Мизантрóп написав: finfen написав:
Так а еще ж нужна карта
хватает головы и рук писАвших.
там отфонарная стата.Как раз для Оль.Импр на приколе ссыль дал,не все въехали.
ы ыщьо:
Утренние свинные операции по всем хрюшам 01.03 прошли четко -Грйс-мэн
гон от ubr.ua запостил.
Как раз сначала и была мысль, что хрень, но народ продолжал интересоваться, к тому же таких приколов можно городить много, в том числе и для тебя, и не уверен, что ты во всех вариантах обнаружишь прикол. А писать тебе реально рук не хватает - что это "ы ыщьо:" - это типа остроумно?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 13:14
greenozon написав:
достатньо грошей в банку? (1міо чи 40К)
Ні, якщо недостатньо. Лям має бути на дату випуску/перевипуску
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:13
Anatolii написав:
Здравствуйте
Хочу пополнить свой депозит в долларе с гривневой карты для выплат или наличной гривной.
Скажите пожалуйста, доллар в кассе должен присутствовать наличными "из оборота"? Или будет обмен и зачисление безналично?
Хочу пополнить ~$2000, в кассе такой суммы может и не быть.
Пополнял так долларовую универсалку гривной через кассу, месяц назад в Привате. Нужно было 1000$, в кассе было 300 с копейками. Кассир без проблем виртуально продала мне тыщу, сделала обмен и пополнение карты. И при этом не говорила о каком-то кассовом разрыве, валютных пропорциях и прочих сказках.
Так что, если я не исключение, то наверное - можно.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:31
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:36
finfen феня, мне понто-приколы пох,я их вмиг проверю,для этого голову надо иметь,ну и вголове что-то . давай в бан к своим и пока
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:28
Мизантрóп написав:
феня, мне понто-приколы пох,я их вмиг проверю,для этого голову надо иметь,ну и вголове что-то . давай в бан к своим и пока
Чо сказать то хотел ?
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Додано: Вів 06 бер, 2018 14:49
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Додано: Вів 06 бер, 2018 15:24
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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