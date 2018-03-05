Додано: Вів 06 бер, 2018 11:36

finfen феня, мне понто-приколы пох,я их вмиг проверю,для этого голову надо иметь,ну и вголове что-то . давай в бан к своим и пока

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому