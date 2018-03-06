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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7472747374747475
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:43

wig ну спонсоров бельгийских наши свинорылы еще в 2016-м научили когда такая акция была по 30 на телефоны,там в середине месяца уже сайт лежал.Куй железный пока гарячий©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:wig

на 1 акк 1 серт .. на 10 акков 10 серт .. на 100 акков 100 серт ...
но для этого вам надо иметь 100 симок и 100 карт примата

Не просто карт а Мастера з бінами 5211 53**, 5457 08** , 5577 21**, 5167 98**, 5168 74**, 5168 75**, 5363 54**, 5457 09**, 5169 36**, 5237 79**.


тут перечислены все мастера примата
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:00

Re: Приватбанк

Для получения Сертификата Сильпо от МастерКард отлично подходят Приватовские Интернет карты (в т.ч. и "свеже" открытые).
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:05

  Gost2013 написав:Для получения Сертификата Сильпо от МастерКард отлично подходят Приватовские Интернет карты (в т.ч. и "свеже" открытые).

В грн. ток 3 на рыло примата,но мона и валютные если одинок
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:45

  Gost2013 написав:Для получения Сертификата Сильпо от МастерКард отлично подходят Приватовские Интернет карты (в т.ч. и "свеже" открытые).

Там же все життя Visa Classic була! Що там тепер: World, Gold, Infinite?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 00:13

Зачем же - World, просто Мастер с нужным бином
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:36

  Gost2013 написав:Зачем же - World, просто Мастер с нужным бином

Просто Майстер був у Булгакова, а у нас тут повноцінний класовий поділ. Який бін, на який строк випускають, б’ється як дебетка чи кредитка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 02:14

Отримав тридцяточки на закуп в Сільпє! :D А у всіх сертифікати таки дивні без цифєрь під штрих - кодом? У віза глобал бонус інші сертифікати були на вигляд, коли я Вояж ВіТіБі довбав... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 02:36

  Gost2013 написав:Для получения Сертификата Сильпо от МастерКард отлично подходят Приватовские Интернет карты (в т.ч. и "свеже" открытые).

Оце діло, куме! :) Дякую! Хрю... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 24855
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1447 раз.
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  #<1 ... 7472747374747475
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