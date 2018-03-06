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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:43
wig ну спонсоров бельгийских наши свинорылы еще в 2016-м научили когда такая акция была по 30 на телефоны,там в середине месяца уже сайт лежал.Куй железный пока гарячий©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47
тут перечислены все мастера примата
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Додано: Вів 06 бер, 2018 23:00
Re: Приватбанк
Для получения Сертификата Сильпо от МастерКард отлично подходят Приватовские Интернет карты (в т.ч. и "свеже" открытые).
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:05
В грн. ток 3 на рыло примата,но мона и валютные если одинок
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:45
Там же все життя Visa Classic була! Що там тепер: World, Gold, Infinite?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 07 бер, 2018 01:36
Просто Майстер був у Булгакова, а у нас тут повноцінний класовий поділ. Який бін, на який строк випускають, б’ється як дебетка чи кредитка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 07 бер, 2018 02:14
Отримав тридцяточки на закуп в Сільпє! А у всіх сертифікати таки дивні без цифєрь під штрих - кодом? У віза глобал бонус інші сертифікати були на вигляд, коли я Вояж ВіТіБі довбав...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 07 бер, 2018 02:36
Оце діло, куме! Дякую! Хрю...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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