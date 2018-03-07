Прикинь если у Скупердю накапало на всех 30 бельгийцкиХ акках с времен реги накапало минимум 10 ё-балов.У мну 1 бельгийский акк ток в 0 был 30 UAH (укр юаней) на распасах мимо ушло))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:17
Re: Приватбанк
Прикинь если у Скупердю накапало на всех 30 бельгийцкиХ акках с времен реги накапало минимум 10 ё-балов.У мну 1 бельгийский акк ток в 0 был 30 UAH (укр юаней) на распасах мимо ушло))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:43
А разве с недоумками из НБУ могло быть по другому?
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:58
Re: Приватбанк
Ну тут ще надгуманні і зовсім безкорисні українські суди.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:03
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:29
Трагедія...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:01
Re: Приватбанк
Можно ли дистанционно открыть карту (или счет) для зачисления рос.рублей? Заранее спасибо!
С уважением
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