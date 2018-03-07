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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7474747574767477
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:17

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Рвьом как тузік грєлку! Хрю...
Прикинь если у Скупердю накапало на всех 30 бельгийцкиХ акках с времен реги накапало минимум 10 ё-балов.У мну 1 бельгийский акк ток в 0 был :cry: 30 UAH (укр юаней) на распасах мимо ушло))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:43

  Ой+ написав:Вуйцьо знов з Буковелем
НБУ програв суд Коломойському і втратив Буковель https://wz.lviv.ua/news/366930-nbu-proh ... yv-bukovel


А разве с недоумками из НБУ могло быть по другому?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:58

Re: Приватбанк

  Ratatui написав:А разве с недоумками из НБУ могло быть по другому?


Ну тут ще надгуманні і зовсім безкорисні українські суди.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:03

  Ой+ написав:
  Ratatui написав:А разве с недоумками из НБУ могло быть по другому?


Ну тут ще надгуманні і зовсім безкорисні українські суди.


Не без этого. Это вам не Лондон.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:29

  Мизантрóп написав:
  Козак-характерник написав:Рвьом как тузік грєлку! Хрю...
Прикинь если у Скупердю накапало на всех 30 бельгийцкиХ акках с времен реги накапало минимум 10 ё-балов.У мну 1 бельгийский акк ток в 0 был :cry: 30 UAH (укр юаней) на распасах мимо ушло))

Трагедія... :cry:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:01

Re: Приватбанк

Можно ли дистанционно открыть карту (или счет) для зачисления рос.рублей? Заранее спасибо!
С уважением
Oльga1
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