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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7477747874797480
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:36

  bosson513 написав:
  ruvex написав:На одном было дофига и там 0.


все брошено на восстановление связи.
спецы выехали


Ожидаем посылку вовремя.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 03:32

  Oльga1 написав:Можно ли дистанционно открыть карту (или счет) для зачисления рос.рублей? Заранее спасибо!

Вопрос актуален.
Кто что-то знает о карте с индивидуальным дизайном? Вроде бы ее можно заказать дистанционно и в валюте рубль
https://carddesign.privatbank.ua/
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 05:29

Здравствуйте. А что в данный момент происходит с Приват24? Подскажите, пож, у всех не работает?
Kvitka
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 05:31

И с линией 3700 тоже?
Kvitka
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 05:51

Kvitka Да
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  #<1 ... 7477747874797480
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