Ожидаем посылку вовремя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:36
Ожидаем посылку вовремя.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 08 бер, 2018 03:32
Вопрос актуален.
Кто что-то знает о карте с индивидуальным дизайном? Вроде бы ее можно заказать дистанционно и в валюте рубль
С уважением
Додано: Чет 08 бер, 2018 05:29
Здравствуйте. А что в данный момент происходит с Приват24? Подскажите, пож, у всех не работает?
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