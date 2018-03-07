Додано: Чет 08 бер, 2018 15:52

Підкажіть як вірно і надійно закрити прострочену картку?



а то наприклад liqpay про них досі знає..

хоча в П24 їх не видно більше

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