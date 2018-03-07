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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7478747974807481
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:37

Re: Приватбанк

Вот прислал вам скриншоти,с ихнего поста.
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:48

Re: Приватбанк

Странно,никакой карточки,у меня нет,а они пишут,что спасибо,что користуєтесь карткой "Универсальна".....Как ето понять,я не понимаю(Постоянно предлагають "Универсал Голд",а здесь оказываеться,что у меня есть какая то карточка"Универсал",за которую,мне говорять спасибо.....Удивительный случай.
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:10

Re: Приватбанк

стандартный рекламный текст - приват считает, что все, кто есть в его базе пользуются универсалками
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:18

  wig написав:Карты есть, не хватает акков. Сделал новый, так вступительные 10 баллов не начислили.

Не всегда сразу зачисляются.
Если на карте вдруг заблочить нечего, то повторная рега с баллами - 50/50. Но дает на вторую. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:52

Підкажіть як вірно і надійно закрити прострочену картку?

а то наприклад liqpay про них досі знає..
хоча в П24 їх не видно більше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:03

2я карта не прошла.
шо? 1ак - 1карта?
или я невезучий? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:18

  ruvex написав:
  wig написав:Карты есть, не хватает акков. Сделал новый, так вступительные 10 баллов не начислили.

Не всегда сразу зачисляются.
Если на карте вдруг заблочить нечего, то повторная рега с баллами - 50/50. Но дает на вторую. :wink:

мне по одному акку
и на 2-ю не дали
и на 3-ю не дали
J
 
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  #<1 ... 7478747974807481
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