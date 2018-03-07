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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:37
Re: Приватбанк
Вот прислал вам скриншоти,с ихнего поста.
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:48
Re: Приватбанк
Странно,никакой карточки,у меня нет,а они пишут,что спасибо,что користуєтесь карткой "Универсальна".....Как ето понять,я не понимаю(Постоянно предлагають "Универсал Голд",а здесь оказываеться,что у меня есть какая то карточка"Универсал",за которую,мне говорять спасибо.....Удивительный случай.
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:10
Re: Приватбанк
стандартный рекламный текст - приват считает, что все, кто есть в его базе пользуются универсалками
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:18
Не всегда сразу зачисляются.
Если на карте вдруг заблочить нечего, то повторная рега с баллами - 50/50. Но дает на вторую.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:52
Підкажіть як вірно і надійно закрити прострочену картку?
а то наприклад liqpay про них досі знає..
хоча в П24 їх не видно більше
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Додано: Чет 08 бер, 2018 17:18
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