Все под контролем, но осадочек то...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 20:30
Все под контролем, но осадочек то...
Black Jack - White Business
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:13
Skiw Во первых,я ету карту не взял.Во вторых,если бы карту взял,ету карту надо было бы активировать,чтобы она стала рабочей.А я,ни того,ни етого не сделал.В третьих,мне предлагали абсолютно другую карту,чем та,которую мне уже приписали!Но я уже понял,почему они так написали.Здесь и так,все понятно.Ето действительно рекламный ход.
Додано: Чет 08 бер, 2018 21:38
Re: Приватбанк
И еще добавлю,от себя.Если бы пришлось идти в Приват,за карточкой,то надо было бы еще брать з собою паспорт,и идентификационный код,чтобы оформить ету картку.Но я етого не сделал,то как ета карточка,может быть в базе???Тем более,у меня на счетах Приватбанка,ничего нет.Ни копейки.А ету картку,уже с лета 2017 года,предлагають.И я думаю,еще много раз,будуть предлагать.Ето их работа.Но кредитка,мне счас,точно не нужна.
Додано: Чет 08 бер, 2018 23:06
Вот так Приват сливает персональные данные. При том, что я уже месяц пишу им решить вопрос, но твердолобость их службы поддержки с шаблонными ответами это что-то.
Постоянно шлют мне информацию о ЧУЖОМ аккаунте
После серии обращений все что было сделано это МОЙ емейл был удален из МОЕГО аккаунта. При этом на запрос убрать мой емейл из чужого аккаунта был получен ответ "это сделать невозможно" (!!!? - из моего снесли не задумываясь, при том что я этого делать не просил)
Высокотехнологичный банк, б..
А проблема в том, что указать можно емейл через смс! И при этом подтверждать нажатием на ссылку из письма ничего не нужно. Клиника головного мозга. На мои вопросы какого они шлют мне левую информацию ответ получен не был.
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