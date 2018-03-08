Додано: Чет 08 бер, 2018 23:06

Вот так Приват сливает персональные данные. При том, что я уже месяц пишу им решить вопрос, но твердолобость их службы поддержки с шаблонными ответами это что-то.Постоянно шлют мне информацию о ЧУЖОМ аккаунтеПосле серии обращений все что было сделано это МОЙ емейл был удален из МОЕГО аккаунта. При этом на запрос убрать мой емейл из чужого аккаунта был получен ответ "это сделать невозможно" (!!!? - из моего снесли не задумываясь, при том что я этого делать не просил)Высокотехнологичный банк, б..А проблема в том, что указать можно емейл через смс! И при этом подтверждать нажатием на ссылку из письма ничего не нужно. Клиника головного мозга. На мои вопросы какого они шлют мне левую информацию ответ получен не был.