"Универсальную GOLD" тоже могут оформить в рублях с выдачей в день обращения. Я получал в USD в декабре 2017 года - выдали неименную MasterCard (магнитка без чипов) с BIN 516874. Для зачислений работает исправно
Не дали по 10 балов за новые аккаунты и новые карты в "бильше". Позвонил - создали заявку. Регистрацию прекращаю- буду ждать по 10 балов за новые акки. По старым аккаунтам, с баллами, успешно привязал новые карты и уже отоварил сертификаты. Набрался наглости и позвонил с городского во 2й раз. Обещали вручную начислить в течении 3х рабочих дней, возможно в понедельник.