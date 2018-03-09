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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7480748174827483
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:53

Карты в рублях

  Oльga1 написав:
  Oльga1 написав:Можно ли дистанционно открыть карту (или счет) для зачисления рос.рублей? Заранее спасибо!

Вопрос актуален.
Кто что-то знает о карте с индивидуальным дизайном? Вроде бы ее можно заказать дистанционно и в валюте рубль
https://carddesign.privatbank.ua/

"Универсальную GOLD" тоже могут оформить в рублях с выдачей в день обращения. Я получал в USD в декабре 2017 года - выдали неименную MasterCard (магнитка без чипов) с BIN 516874.
Для зачислений работает исправно :)
AntonK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:05

Re: Приватбанк

Не дали по 10 балов за новые аккаунты и новые карты в "бильше". Позвонил - создали заявку. Регистрацию прекращаю- буду ждать по 10 балов за новые акки. По старым аккаунтам, с баллами, успешно привязал новые карты и уже отоварил сертификаты.
Набрался наглости и позвонил с городского во 2й раз. Обещали вручную начислить в течении 3х рабочих дней, возможно в понедельник.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:01

  BBC написав:
  VetalUA написав:интернет карты МС не открываются "згидно ришення банка"
Если у вас три интернет карты в гривне, то 4 не даст открыть?

валютных тоже не дают (по одной визе есть), попробую завтра
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:38

Re: Приватбанк

  lel написав:Обещали вручную начислить в течении 3х рабочих дней
одуплились бельгийцы с наших свинорыл
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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