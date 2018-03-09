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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7480748174827483
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:53

Карты в рублях

  Oльga1 написав:
  Oльga1 написав:Можно ли дистанционно открыть карту (или счет) для зачисления рос.рублей? Заранее спасибо!

Вопрос актуален.
Кто что-то знает о карте с индивидуальным дизайном? Вроде бы ее можно заказать дистанционно и в валюте рубль
https://carddesign.privatbank.ua/

"Универсальную GOLD" тоже могут оформить в рублях с выдачей в день обращения. Я получал в USD в декабре 2017 года - выдали неименную MasterCard (магнитка без чипов) с BIN 516874.
Для зачислений работает исправно :)
AntonK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:05

Re: Приватбанк

Не дали по 10 балов за новые аккаунты и новые карты в "бильше". Позвонил - создали заявку. Регистрацию прекращаю- буду ждать по 10 балов за новые акки. По старым аккаунтам, с баллами, успешно привязал новые карты и уже отоварил сертификаты.
Набрался наглости и позвонил с городского во 2й раз. Обещали вручную начислить в течении 3х рабочих дней, возможно в понедельник.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:01

  BBC написав:
  VetalUA написав:интернет карты МС не открываются "згидно ришення банка"
Если у вас три интернет карты в гривне, то 4 не даст открыть?

валютных тоже не дают (по одной визе есть), попробую завтра
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:38

Re: Приватбанк

  lel написав:Обещали вручную начислить в течении 3х рабочих дней
одуплились бельгийцы с наших свинорыл
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:11

  Мизантрóп написав:
  lel написав:Обещали вручную начислить в течении 3х рабочих дней
одуплились бельгийцы с наших свинорыл

ага, теперь во всем виноваты будут кассиры Сильпо :D
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:53

  NovoI написав:И еще добавлю,от себя.Если бы пришлось идти в Приват,за карточкой,то надо было бы еще брать з собою паспорт,и идентификационный код,чтобы оформить ету картку.Но я етого не сделал,то как ета карточка,может быть в базе???Тем более,у меня на счетах Приватбанка,ничего нет.Ни копейки.А ету картку,уже с лета 2017 года,предлагають.И я думаю,еще много раз,будуть предлагать.Ето их работа.Но кредитка,мне счас,точно не нужна.

Ни в какой базе никакой карточки еще нет. Политика банка такова, что карточка для любого человека (клиента или нет), который обратился в банк уже как бы лежит в любом ближайшем отделении. Естественно никаких карт выпущенных на ваше имя нет, если вы не заказали именную карту. Просто в каждом отделении есть стопка пластиковых не активированных карт, как только кто-то (вы или кто угодно) зайдет в банк и захочет оформить (забрать) себе карту его сразу же внесут в базу, если он еще не там, и выдадут первую попавшуюся из стопки карту нужного типа (уни или кдв, простая или голд) и после этого привяжут карту к вашему аккаунту. До того никаких ваших карт там нет, все что вы видите в письмах или вам говорят по телефону - это маркетинговый ход, чтобы всунуть вам таки ту карту, особенно платную голд. Когда захотите получить карту придете в отделение (любое) откажетесь от платного голда, если его захотят дать, и возьмете простую бесплатную.
Может быть вариант, что вам положен бесплатный голд по какой либо причине, тогда вам простую уже не смогут дать (мне не смогли), а дадут голд, но она будет также бесплатна как и простая, но это при условии, что вам предложили полностью бесплатную голд карту. Ее предлагают за былые заслуги или депозиты от 50К грн в эквиваленте. Если вам положена бесплатная голд, то это предложение уже на постоянной основе, даже если условия бесплатности перестали выполнятся, например, депозит стал менее 50К.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:56

дуже цікаво, але ще про чорну платину ПБ розкажіть!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:06

ol_zy Спасибо Вам, за ответ,Дружище)У меня была,только одна карточка з Приватбанка.Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд.Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.Спасибо вам,за ваш пост)))Все детально,мне разжевали,и даже"положили в рот"!Спасибо)
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:29

  greenozon написав:дуже цікаво, але ще про чорну платину ПБ розкажіть!


Читайте https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... t-platinum
Від себе добавлю, що віп-сервіс не дуже відрізнявся від звичайного, хіба можна було без черг рухатись. Але грейс період всього 30 днів і необхідно виходити в 0/+, щоб не платити %. Картка іменна з фото.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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