Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:53

NovoI написав: И еще добавлю,от себя.Если бы пришлось идти в Приват,за карточкой,то надо было бы еще брать з собою паспорт,и идентификационный код,чтобы оформить ету картку.Но я етого не сделал,то как ета карточка,может быть в базе???Тем более,у меня на счетах Приватбанка,ничего нет.Ни копейки.А ету картку,уже с лета 2017 года,предлагають.И я думаю,еще много раз,будуть предлагать.Ето их работа.Но кредитка,мне счас,точно не нужна. И еще добавлю,от себя.Если бы пришлось идти в Приват,за карточкой,то надо было бы еще брать з собою паспорт,и идентификационный код,чтобы оформить ету картку.Но я етого не сделал,то как ета карточка,может быть в базе???Тем более,у меня на счетах Приватбанка,ничего нет.Ни копейки.А ету картку,уже с лета 2017 года,предлагають.И я думаю,еще много раз,будуть предлагать.Ето их работа.Но кредитка,мне счас,точно не нужна.

Ни в какой базе никакой карточки еще нет. Политика банка такова, что карточка для любого человека (клиента или нет), который обратился в банк уже как бы лежит в любом ближайшем отделении. Естественно никаких карт выпущенных на ваше имя нет, если вы не заказали именную карту. Просто в каждом отделении есть стопка пластиковых не активированных карт, как только кто-то (вы или кто угодно) зайдет в банк и захочет оформить (забрать) себе карту его сразу же внесут в базу, если он еще не там, и выдадут первую попавшуюся из стопки карту нужного типа (уни или кдв, простая или голд) и после этого привяжут карту к вашему аккаунту. До того никаких ваших карт там нет, все что вы видите в письмах или вам говорят по телефону - это маркетинговый ход, чтобы всунуть вам таки ту карту, особенно платную голд. Когда захотите получить карту придете в отделение (любое) откажетесь от платного голда, если его захотят дать, и возьмете простую бесплатную.Может быть вариант, что вам положен бесплатный голд по какой либо причине, тогда вам простую уже не смогут дать (мне не смогли), а дадут голд, но она будет также бесплатна как и простая, но это при условии, что вам предложили полностью бесплатную голд карту. Ее предлагают за былые заслуги или депозиты от 50К грн в эквиваленте. Если вам положена бесплатная голд, то это предложение уже на постоянной основе, даже если условия бесплатности перестали выполнятся, например, депозит стал менее 50К.