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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7481748274837484
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:10

  NovoI написав:У меня была,только одна карточка з Приватбанка. Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд. Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.

Вот если бы вы сразу написали, что у вас была карта в Привате и вы ее закрыли, то совсем другой разговор был. Дело в том, что даже если вы и закрываете карту, то счет остается и вы продолжаете быть клиентом банка. И соответственно все ваши идентификационные данные остаются в базе и банк будет продолжать постоянно напоминать вам о себе и предлагать свои продукты по разным каналам - телефон, СМС,электронная почта и т.д.
Sanio
 
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  #<1 ... 7481748274837484
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