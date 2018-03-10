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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7482748374847485>
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 16:10

  NovoI написав:У меня была,только одна карточка з Приватбанка. Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд. Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.

Вот если бы вы сразу написали, что у вас была карта в Привате и вы ее закрыли, то совсем другой разговор был. Дело в том, что даже если вы и закрываете карту, то счет остается и вы продолжаете быть клиентом банка. И соответственно все ваши идентификационные данные остаются в базе и банк будет продолжать постоянно напоминать вам о себе и предлагать свои продукты по разным каналам - телефон, СМС,электронная почта и т.д.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:04

  VetalUA написав:был в Сильпо, 5 штук приняли без проблем :wink:

при сканировании в Сильпо Распечатанного Сертификата кассир говорит, что код не верный. Что делать?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:24

А з екрана смартфона зісканують, чи обов'язково роздруковувати?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 20:36

Sanio Ето я знаю.
NovoI
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:14

  novichok написав:
  VetalUA написав:был в Сильпо, 5 штук приняли без проблем :wink:

при сканировании в Сильпо Распечатанного Сертификата кассир говорит, что код не верный. Что делать?

может на другом принтере попробуйте распечатать?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:14

Re: Приватбанк

Sanio написав:
  NovoI написав:У меня была,только одна карточка з Приватбанка. Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд. Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.

Вот если бы вы сразу написали, что у вас была карта в Привате и вы ее закрыли, то совсем другой разговор был. Дело в том, что даже если вы и закрываете карту, то счет остается и вы продолжаете быть клиентом банка. И соответственно все ваши идентификационные данные остаются в базе и банк будет продолжать постоянно напоминать вам о себе и предлагать свои продукты по разным каналам - телефон, СМС,электронная почта и т.д.
В Талмуде есть процедура полного выхода. Тот кто ищет - тот найдёт.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:59

у більше наверное закончились сертификаты сильпошные: при обмене десятки пишет, что произошла ошибка... завтра они офигеют выйдя на работу от того сколько этих сертификатов свинорылы схавали...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:57

Приватбанк

  Чорний Ворон написав:А з екрана смартфона зісканують, чи обов'язково роздруковувати?
Была вчера в Сильпо, сказали, что с экрана они не могут сосканировать, нужно распечатать.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:33

  velvet написав:у більше наверное закончились сертификаты сильпошные: при обмене десятки пишет, что произошла ошибка... завтра они офигеют выйдя на работу от того сколько этих сертификатов свинорылы схавали...


а баллы списываются или нет?
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IMPRINTER
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Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?
KIM30
 
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