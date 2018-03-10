Додано: Нед 11 бер, 2018 10:59

у більше наверное закончились сертификаты сильпошные: при обмене десятки пишет, что произошла ошибка... завтра они офигеют выйдя на работу от того сколько этих сертификатов свинорылы схавали...

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