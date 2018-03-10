кредитку, цену в долларах выставляйте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:37
кредитку, цену в долларах выставляйте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:39
вчера вечером еще списывались и сертификаты генерировались
Додано: Нед 11 бер, 2018 14:40
VetalUA
ну я тоже немного насвинорылил )
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Додано: Нед 11 бер, 2018 14:48
вчера да, всё работало, а сегодня баллы за регистрацию карты начисляет, но при попытке обмена на сертификат Сильпо выдаёт ошибку, слава богу баллы хоть не списывает...
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:04
дякую! а чому саме кредитку? там же на невигідному курсі попадаєм (зараз можна купити бакс по 26.27, а приват світить 26.455). Та й прийдеться світити в неті Універсалку.
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:05
платя с кредитки вы платите чужими деньгами пока свои в это время лежат на депо .. даже по 10% это перекроет данную копеечную разницу в курсе
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:06
Re: Приватбанк
Кредитку в баксах а взагалі купував на алі тільки баксокартами
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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