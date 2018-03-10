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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7482748374847485
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:37

  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

кредитку, цену в долларах выставляйте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:39

  IMPRINTER написав:
  velvet написав:у більше наверное закончились сертификаты сильпошные: при обмене десятки пишет, что произошла ошибка... завтра они офигеют выйдя на работу от того сколько этих сертификатов свинорылы схавали...


а баллы списываются или нет?

вчера вечером еще списывались и сертификаты генерировались
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:40

VetalUA

ну я тоже немного насвинорылил )
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:48

  VetalUA написав:
  IMPRINTER написав:
  velvet написав:у більше наверное закончились сертификаты сильпошные: при обмене десятки пишет, что произошла ошибка... завтра они офигеют выйдя на работу от того сколько этих сертификатов свинорылы схавали...


а баллы списываются или нет?

вчера вечером еще списывались и сертификаты генерировались

вчера да, всё работало, а сегодня баллы за регистрацию карты начисляет, но при попытке обмена на сертификат Сильпо выдаёт ошибку, слава богу баллы хоть не списывает...
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:04

  clientage написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

кредитку, цену в долларах выставляйте

дякую! а чому саме кредитку? там же на невигідному курсі попадаєм (зараз можна купити бакс по 26.27, а приват світить 26.455). Та й прийдеться світити в неті Універсалку.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:05

  KIM30 написав:
  clientage написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

кредитку, цену в долларах выставляйте

дякую! а чому саме кредитку? там же на невигідному курсі попадаєм (зараз можна купити бакс по 26.27, а приват світить 26.455). Та й прийдеться світити в неті Універсалку.


платя с кредитки вы платите чужими деньгами пока свои в это время лежат на депо .. даже по 10% это перекроет данную копеечную разницу в курсе
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:06

Re: Приватбанк

Кредитку в баксах ;) а взагалі купував на алі тільки баксокартами
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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