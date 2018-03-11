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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:32
KIM30 написав: chipmunk написав:
Кредитку в баксах
а взагалі купував на алі тільки баксокартами
А що в Приваті є кредитки в баксах?
Універсальна в доларі - так, є
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:35
stryzhko написав:
KIM30 написав: (зараз можна купити бакс по 26.27, а приват світить 26.455).
Для дрібних покупок не критично, але пам'ятайте, що у випадку рефанда дорогої покупки на падаючому курсі можете повернути і значно меншу суму. При оплаті валютною картою різниця курсів значення не матиме.
Дякую. Валютною мені більше подобається, бо і так є потрібна сума у доларах. Є навіть доларова Універсалка. Але її прийдеться світити в неті. Може краще відкрити інтернет- карту в доларах. Але яку відкривати візу чи маестер? І які там підводні камені є?
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:36
Faceless написав: KIM30 написав: chipmunk написав:
Кредитку в баксах
а взагалі купував на алі тільки баксокартами
А що в Приваті є кредитки в баксах?
Універсальна в доларі - так, є
з кредитним лімітом?
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:37
KIM30 написав: Faceless написав: KIM30 написав:
А що в Приваті є кредитки в баксах?
Універсальна в доларі - так, є
з кредитним лімітом?
Звичайно ж без. Просто за "Универсальною" закріпилася назва "кредитка".
Хоча я на Алі розплачуюсь Вікендкард від ТАСа, з валютного рахунку - все ж таки 2% кешбеку.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:48
KIM30 написав:Є навіть доларова Універсалка.Може краще відкрити інтернет- карту в доларах. Але яку відкривати візу чи маестер? І які там підводні камені є?
Якщо цікавлять плюшки, то по бомжголду мастеру уні $ капатимуть бали по "ревордс" програмі, мастер інет - бали від "більше мастеркарт", по візі наче ніяких плюшок на даний момент нема. Якщо ці копійки не цікаві, то ніяких підводних каменів не помітив.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:49
KIM30 написав: stryzhko написав:
KIM30 написав: (зараз можна купити бакс по 26.27, а приват світить 26.455).
Для дрібних покупок не критично, але пам'ятайте, що у випадку рефанда дорогої покупки на падаючому курсі можете повернути і значно меншу суму. При оплаті валютною картою різниця курсів значення не матиме.
Дякую. Валютною мені більше подобається, бо і так є потрібна сума у доларах. Є навіть доларова Універсалка. Але її прийдеться світити в неті. Може краще відкрити інтернет- карту в доларах. Але яку відкривати візу чи маестер? І які там підводні камені є?
Платить на Али эт не значит, шо светить в инете. "Светить" -- эт платить на неизвестном сайте
ну делайте себе инетку в П24, делофто
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 11 бер, 2018 17:03
Sanio написав: NovoI написав:
У меня была,только одна карточка з Приватбанка. Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд. Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.
Вот если бы вы сразу написали, что у вас была карта в Привате и вы ее закрыли, то совсем другой разговор был. Дело в том, что даже если вы и закрываете карту, то счет остается и вы продолжаете быть клиентом банка. И соответственно все ваши идентификационные данные остаются в базе и банк будет продолжать постоянно напоминать вам о себе и предлагать свои продукты по разным каналам - телефон, СМС,электронная почта и т.д.
Ну и как сделать так,чтобы представители Приватбанка,не надоедали бывшим клиентам???Или ето невозможно сделать?Что то,в гугле,ничего не нашел,чтобы можна,ету проблему решить,каким то способом...
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Додано: Нед 11 бер, 2018 17:05
Тіліпон змінити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:23
Не знайшов в тарифах чи є комісія з поповнення готівкою в касі? В термінал якось стрьомно бакси пхати.
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