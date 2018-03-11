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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:39
KIM30 написав:
Не знайшов в тарифах чи є комісія з поповнення готівкою в касі? В термінал якось стрьомно бакси пхати.
все норм, гловне більше 20 000 не запхати (як тут одна панянка робила недавно
))
тепер відома на всю Вкраїну стала"
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:42
KIM30 написав:
Не знайшов в тарифах чи є комісія з поповнення готівкою в касі? В термінал якось стрьомно бакси пхати.
Саме туди все сміття і закидають. На яке у касах носи крутити будуть. А так універсалка в касі без коміса.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:06
KIM30 написав:
Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?
Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.
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mustbe
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:08
mustbe написав: KIM30 написав:
Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?
Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.
Т.е. таки Таськину Виику?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:19
clientage написав: mustbe написав: KIM30 написав:
Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?
Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.
Т.е. таки Таськину Виику?
Но тоже идти в кассу.
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:19
clientage написав: mustbe написав: KIM30 написав:
Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?
Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.
Т.е. таки Таськину Виику?
це для регулярних шопоманів. А мені 1-2 рази в рік не компенсується той кешбек комісією (365грн в рік)
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KIM30
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:26
KIM30 написав:
це для регулярних шопоманів. А мені 1-2 рази в рік не компенсується той кешбек комісією (365грн в рік)
Требо було вчасно на кнопки тиснути. От вже і 2 роки халяви обіцяють.
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pavyak
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:38
clientage написав: mustbe написав: KIM30 написав:
Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?
Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.
Т.е. таки Таськину Виику?
Почти угадал. Всего две ошибки.
Эксимовскую депозитку
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mustbe
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:40
KIM30 написав:
А мені 1-2 рази в рік не компенсується той кешбек комісією (365грн в рік)
Для покупок 1-2 раза в год - можно пользоваться любой, абсолютно любой картой
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mustbe
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:52
pavyak написав:
Но тоже идти в кассу.
Не обязательно, с Ощадного она пополняется, как Уни - с ПриватВклада.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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