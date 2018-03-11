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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7485748674877488>
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:39

Re: Приватбанк

  KIM30 написав:Не знайшов в тарифах чи є комісія з поповнення готівкою в касі? В термінал якось стрьомно бакси пхати.


все норм, гловне більше 20 000 не запхати (як тут одна панянка робила недавно :)))
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:42

  KIM30 написав:Не знайшов в тарифах чи є комісія з поповнення готівкою в касі? В термінал якось стрьомно бакси пхати.

Саме туди все сміття і закидають. На яке у касах носи крутити будуть. А так універсалка в касі без коміса.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:06

  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:08

  mustbe написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.

Т.е. таки Таськину Виику? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:19

  clientage написав:
  mustbe написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.

Т.е. таки Таськину Виику? 8)

Но тоже идти в кассу.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:19

  clientage написав:
  mustbe написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.

Т.е. таки Таськину Виику? 8)

це для регулярних шопоманів. А мені 1-2 рази в рік не компенсується той кешбек комісією (365грн в рік)
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:26

  KIM30 написав:це для регулярних шопоманів. А мені 1-2 рази в рік не компенсується той кешбек комісією (365грн в рік)

Требо було вчасно на кнопки тиснути. От вже і 2 роки халяви обіцяють.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:38

  clientage написав:
  mustbe написав:
  KIM30 написав:Підкажіть, яку картку найкраще використовувати для покупок в доларах на АліЕкспрес?

Конечно - долларовую.
И конечно - с кешбеком.

Т.е. таки Таськину Виику? 8)

Почти угадал. Всего две ошибки. :)
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:40

  KIM30 написав:А мені 1-2 рази в рік не компенсується той кешбек комісією (365грн в рік)

Для покупок 1-2 раза в год - можно пользоваться любой, абсолютно любой картой
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:52

Re: Приватбанк

  pavyak написав:Но тоже идти в кассу.

Не обязательно, с Ощадного она пополняется, как Уни - с ПриватВклада.
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wig
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