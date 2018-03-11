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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:00
mustbe написав: clientage написав:
Т.е. таки Таськину Виику?
Почти угадал. Всего две ошибки.
Эксимовскую депозитку
...и именно Визу и хотя бы Голду
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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