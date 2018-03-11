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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:56
Сотрудник Привата принесет домой пенсионную карту, на замену закончившейся, неходячему? Или банк может выслать такую карту почтой?
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:01
Нет. Это вполне конкретное понятие, которое каждый может объяснить по-своему, но его суть от этого не меняется.
Как по мне: свинорыльство - это умение пользоваться банковскими услугами так, чтобы достигать при этом максимального финансового профита
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:24
это вы можете сделать и сами - подвязать новую карту в п24 или в банкомате - зайдите в любое отделение и попросите пустую болванку КДВ или закажите карту с фото или инддизайном через сайт - она придет вам на дом ... можете привязать ее хоть к своей хоть моей хоть родственника ...
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:37
Это как? Сертификат обменивают на 10 баллов же. Не дали 10 балов нельзя купить сертификат. Если подвязывали в существующий аккаунт, то балы идут на каждую карту отдельно. За баллы старой карты сертификат сильпо не купишь.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:45
Re: Приватбанк
Розкажіть це касирам з АТБ
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:03
stryzhko
Похоже вы правы. Но баллы снимает странно. Часть сняло с новой карты, часть со старой.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:08
Ну, если "Золотая карточка для выплат" была без абонплаты 20грн в месяц, то вы теперь на всегда (бомже)голд клиент без абонплаты как и многие. Карты закрывать у привата пока что смысла не было, они могут лежать годами с 0 остатками (при условии, что ваш голд без абонки). Карта универсальная - хоть и кредитная, но без кредитного лимита такая же дебетная как и карта для выплат, можно открыть и обнулить кред. лимит. Еще одно преимущество голда - вы можете открыть универсальные карты в валюте. Универсальные карты можно пополнять в терминалах/кассах без комиссий (это если вам надо за границей рассчитываться при поездках или на сайтах, если хотите валютной картой пользоваться с несколько лучшими курсами чем у гривневых).
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:12
в действующем всегда есть баллы ) на НГ Бильше на все акки по 18 баллов налил
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Додано: Нед 11 бер, 2018 23:17
Ещё и Приват начал выёживаться. По одним аккам даёт 9 карт открыть, по другим 2-3 и в сад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:36
Госмпримат офигел от колличества открытых инет карт
Щось мені з ТАС "щастить"
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