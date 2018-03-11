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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7487748874897490>
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:56

Сотрудник Привата принесет домой пенсионную карту, на замену закончившейся, неходячему? Или банк может выслать такую карту почтой?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:01

  sens написав:
  mustbe написав:трендовая сущность
я думаю это стоит назвать пи)(добольством

Нет. Это вполне конкретное понятие, которое каждый может объяснить по-своему, но его суть от этого не меняется.
Как по мне: свинорыльство - это умение пользоваться банковскими услугами так, чтобы достигать при этом максимального финансового профита
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:24

  novichok написав:Сотрудник Привата принесет домой пенсионную карту, на замену закончившейся, неходячему? Или банк может выслать такую карту почтой?


это вы можете сделать и сами - подвязать новую карту в п24 или в банкомате - зайдите в любое отделение и попросите пустую болванку КДВ или закажите карту с фото или инддизайном через сайт - она придет вам на дом ... можете привязать ее хоть к своей хоть моей хоть родственника ...
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:37

  V2 написав:IMPRINTER
Підв'язав інет-картку до діючого акаунту. Сертифікат дали, проте 10 балів не нарахували :roll:

Это как? Сертификат обменивают на 10 баллов же. Не дали 10 балов нельзя купить сертификат. Если подвязывали в существующий аккаунт, то балы идут на каждую карту отдельно. За баллы старой карты сертификат сильпо не купишь.
malser
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:45

Re: Приватбанк

malser написав: Не дали 10 балов нельзя купить сертификат. За баллы старой карты сертификат сильпо не купишь.

Розкажіть це касирам з АТБ
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:03

stryzhko
Похоже вы правы. Но баллы снимает странно. Часть сняло с новой карты, часть со старой.
malser
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:08

  NovoI написав:ol_zy Спасибо Вам, за ответ,Дружище)У меня была,только одна карточка з Приватбанка.Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд.Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.Спасибо вам,за ваш пост)))Все детально,мне разжевали,и даже"положили в рот"!Спасибо)

Ну, если "Золотая карточка для выплат" была без абонплаты 20грн в месяц, то вы теперь на всегда (бомже)голд клиент без абонплаты как и многие. Карты закрывать у привата пока что смысла не было, они могут лежать годами с 0 остатками (при условии, что ваш голд без абонки). Карта универсальная - хоть и кредитная, но без кредитного лимита такая же дебетная как и карта для выплат, можно открыть и обнулить кред. лимит. Еще одно преимущество голда - вы можете открыть универсальные карты в валюте. Универсальные карты можно пополнять в терминалах/кассах без комиссий (это если вам надо за границей рассчитываться при поездках или на сайтах, если хотите валютной картой пользоваться с несколько лучшими курсами чем у гривневых).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:12

  malser написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Підв'язав інет-картку до діючого акаунту. Сертифікат дали, проте 10 балів не нарахували :roll:

Это как? Сертификат обменивают на 10 баллов же. Не дали 10 балов нельзя купить сертификат. Если подвязывали в существующий аккаунт, то балы идут на каждую карту отдельно. За баллы старой карты сертификат сильпо не купишь.


в действующем всегда есть баллы ) на НГ Бильше на все акки по 18 баллов налил
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:17

Ещё и Приват начал выёживаться. По одним аккам даёт 9 карт открыть, по другим 2-3 и в сад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:36

  Фантом написав:Ещё и Приват начал выёживаться. По одним аккам даёт 9 карт открыть, по другим 2-3 и в сад.

Госмпримат офигел от колличества открытых инет карт
Щось мені з ТАС "щастить"
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