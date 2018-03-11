Додано: Нед 11 бер, 2018 23:08

NovoI написав: ol_zy Спасибо Вам, за ответ,Дружище)У меня была,только одна карточка з Приватбанка.Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд.Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.Спасибо вам,за ваш пост)))Все детально,мне разжевали,и даже"положили в рот"!Спасибо) Спасибо Вам, за ответ,Дружище)У меня была,только одна карточка з Приватбанка.Называлась "Золотая карточка для выплат".Также Голд.Простая карточка,но не кредитная.Имел депозити на ней,которые,со временем,все забрал.И уже,почти 7 месяцев,никаких денег,на ней,не было.1,5 недели,назад,я ее закрыл,в Привате(Через то,что закончился срок годности етой карточки).Есть три подтверждения,на етот счет,что она действительно закрыта(На мобильном телефоне,и на електронной поште).И пока решил,больше никакой карточки,не брать.Когда то,обязательно возьму,но не сейчас,и не кредитку,а простую обыкновенную!Кредитка мне,не подходит.Спасибо вам,за ваш пост)))Все детально,мне разжевали,и даже"положили в рот"!Спасибо)

Ну, если "Золотая карточка для выплат" была без абонплаты 20грн в месяц, то вы теперь на всегда (бомже)голд клиент без абонплаты как и многие. Карты закрывать у привата пока что смысла не было, они могут лежать годами с 0 остатками (при условии, что ваш голд без абонки). Карта универсальная - хоть и кредитная, но без кредитного лимита такая же дебетная как и карта для выплат, можно открыть и обнулить кред. лимит. Еще одно преимущество голда - вы можете открыть универсальные карты в валюте. Универсальные карты можно пополнять в терминалах/кассах без комиссий (это если вам надо за границей рассчитываться при поездках или на сайтах, если хотите валютной картой пользоваться с несколько лучшими курсами чем у гривневых).