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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7487748874897490
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:42

Re: Приватбанк

Баллы в bilshe.mastercard.ua пропали снова.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:42

Уважаемые знатоки Привата!!! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать крупную покупку и воспользоваться услугой ОПЛАТА ЧАСТЯМИ. На УНИ уже есть небольшой минус. Будут какие-то подводные камни? Можно ли воспользоваться для этой цели КДВ чтобы фин потоки с уньки не путать?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:57

  ihorsic написав:Уважаемые знатоки Привата!!! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать крупную покупку и воспользоваться услугой ОПЛАТА ЧАСТЯМИ. На УНИ уже есть небольшой минус. Будут какие-то подводные камни? Можно ли воспользоваться для этой цели КДВ чтобы фин потоки с уньки не путать?

Немає підводних каменів. Списання лише з уні з лімітом. За рахунок кредитних коштів - 4%. За власні без комісії.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:03

ol_zy
Ну, если "Золотая карточка для выплат" была без абонплаты 20грн в месяц.----------Моя карточка,была без абонплаты.У меня была простая дебетная карточка.Депозити на ней держал.И за комуналку платил,через инет,постоянно.Мне понравилось ею пользоваться.3 года пользовался,етой карткой.А так,я клиент Приватбанка,уже 15 лет.Но карточкой,только последние 3 года пользовался.Со временем,у меня есть в планах,еще одну взять карточку,но только не кредитку.У моего племянника,есть например именная карточка(с фоткой).Ему нравиться ею пользоваться.А я,побаиваюсь кредиток.Лучше простую картку иметь.
Востаннє редагувалось NovoI в Пон 12 бер, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:04

Всё-таки с кредитных 4% берут. А когда происходит следующее списание. Может имеет смысл оформить Уни с 0 лимитом и подкидывать деньгу под день списания?
Востаннє редагувалось ihorsic в Пон 12 бер, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:07

ihorsic
Щоб не було комісії - за день до дати списання виводите Уні в позитивний баланс в розмірі частини, яка має списатись.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:11

V2

Спасибо Вы чуток раньше ответили чем я отредактировал. Посмотрите плиз вариант выше...
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 00:21

  ihorsic написав:Всё-таки с кредитных 4% берут. А когда происходит следующее списание. Может имеет смысл оформить Уни с 0 лимитом и подкидывать деньгу под день списания?

В день покупки рівними частинами. Списання лише з уні з лімітом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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  #<1 ... 7487748874897490
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