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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7488748974907491
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:00

  BBC написав:
  Фантом написав:Ещё и Приват начал выёживаться. По одним аккам даёт 9 карт открыть, по другим 2-3 и в сад.

Госмпримат офигел от колличества открытых инет карт


Закономерности нет. И это плохо. Козероид начал тупить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:00

Re: Приватбанк

ihorsic написав:Всем спасибо. Почитал ещё в нете отзывы и подумал ну его нафик. У меня Уни постоянно в минусе 24 гашу прошлую задолженность. Наверное и сейчас так сделаю чтоб не париться.

Ещё раз всем СПАСИБО!!!

Если покупка большая, есть смысл в оплате частями даже за кредитные. Суммарный процент меньше, чем сразу взять по кредитке в большой минус.
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