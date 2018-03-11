Закономерности нет. И это плохо. Козероид начал тупить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 01:00
Закономерности нет. И это плохо. Козероид начал тупить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 12 бер, 2018 01:00
Re: Приватбанк
Если покупка большая, есть смысл в оплате частями даже за кредитные. Суммарный процент меньше, чем сразу взять по кредитке в большой минус.
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