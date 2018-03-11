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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7488748974907491
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:00

  BBC написав:
  Фантом написав:Ещё и Приват начал выёживаться. По одним аккам даёт 9 карт открыть, по другим 2-3 и в сад.

Госмпримат офигел от колличества открытых инет карт


Закономерности нет. И это плохо. Козероид начал тупить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 01:00

Re: Приватбанк

ihorsic написав:Всем спасибо. Почитал ещё в нете отзывы и подумал ну его нафик. У меня Уни постоянно в минусе 24 гашу прошлую задолженность. Наверное и сейчас так сделаю чтоб не париться.

Ещё раз всем СПАСИБО!!!

Если покупка большая, есть смысл в оплате частями даже за кредитные. Суммарный процент меньше, чем сразу взять по кредитке в большой минус.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 06:12

  ol_zy написав:
  ihorsic написав:Всё-таки с кредитных 4% берут. А когда происходит следующее списание. Может имеет смысл оформить Уни с 0 лимитом и подкидывать деньгу под день списания?

В момент покупки 1-е списание даже за счет кредитных без комиса, а вот все остальные части: надо выводить уни в 0 и закидывать своих в размере части для списания.

Все верно,раз в месяц не выходите по платежу месячному в минус,и не будит доп.комиссий
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 06:19

  IMPRINTER написав:sens

с вами говорили на сявском жаргоне - это немного другое.
у нас профессиональный жаргон, который есть в любой сфере.

Профессиональный жаргон используется группой людей, объединенных по профессиональному признаку. Часто представляет собой набор упрощённых (сокращённых, укороченных или образных) слов для обозначения понятий и терминов, часто используемых людьми определённого круга занятий (общепринятые литературные и точные термины, как правило, длинны и потому неудобны для применения в устной речи, либо вовсе не существуют). Существует практически во всех профессиональных группах людей. По способам словообразования аналогичен «обычному» жаргону, но служит не только для выражения принадлежности индивидуума к профессиональной группе, но и для ускорения устного общения и взаимопонимания.

Спасибо за Ваши разъяснения,мне стало понятно кто автор и чьи авторские права на молдавский букет из набора слов. В разделе форума нет отдельной темы,где есть обычная табличка в которой было бы деньги нал - кеш , любой клиент банка кто получает от одной услуги в виде комиссионного вознаграждения больше,чем оплатил за пакет услуг - свинорыл , комиссионное вознаграждение от банка - кешбек , разница между оплатой пакета услуг и комиссионным вознаграждением - профит . Перевёл,для того чтобы было понятно , в каких случаях целесообразно цитировать форум , а в каких можно обойтись принтскрином и увековечить ошибки автора и глубину его познаний в социальных сетях.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:03

Есть еще имена нарицательные Пляка(плякастайл) и т.д.
А также то, что сложилось при общении форумчан "переход на новый процессинг"(исчерпание депозита банка в МПС), "уважаемый"(временный адмиристратор ФГВФЛ)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:38

  mustbe написав:
  sens написав:
  mustbe написав:трендовая сущность
я думаю это стоит назвать пи)(добольством

Нет. Это вполне конкретное понятие, которое каждый может объяснить по-своему, но его суть от этого не меняется.
Как по мне: свинорыльство - это умение пользоваться банковскими услугами так, чтобы достигать при этом максимального финансового профита


Если следовать вашей логике, то банкиры и есть отцы основатели свинорыльства.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:49

Априори
Щось мені з ТАС "щастить"
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