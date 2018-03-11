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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7489749074917492
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:11

Re: Приватбанк

Пышка, Симка, КоКо- банки, автор clientage. Сам спрашивал перевод.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:12

lel
КоКо?
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:14

  V2 написав:lel
КоКо?
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Еще: мадьяры,цыгане-ОТП. Бельгийцы- "МС більше"
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:47

Сенс(він же С.М.Будьоний) - ворог золотогоршочництва! Обструкцію вражині! Бойкот! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:23

Скажіть будь ласка, свинорилити далі вже можна? Чи хавчик скінчився? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 24897
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:25

  Козак-характерник написав:Скажіть будь ласка, свинорилити далі вже можна? Чи хавчик скінчився? :P

симка на 500грн. сильпоху дал, не пропадем))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7489749074917492
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