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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:11
Re: Приватбанк
Пышка, Симка, КоКо- банки, автор clientage. Сам спрашивал перевод.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:14
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:47
Сенс(він же С.М.Будьоний) - ворог золотогоршочництва! Обструкцію вражині! Бойкот!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:23
Скажіть будь ласка, свинорилити далі вже можна? Чи хавчик скінчився?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:25
симка на 500грн. сильпоху дал, не пропадем))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:05
Re: Приватбанк
можно, сельпошные сертификаты обещают 14.03. прислать в личный кабинет...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:43
Re: Приватбанк
Пышка - детище одноименного топа, а Симка - хто?
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