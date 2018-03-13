Додано: Сер 14 бер, 2018 16:04

В полном шоке от "Приватбанка" и службы технической поддержки.Раньше я скорее поддерживал этот банк, держал здесь вклады, забрал не все до конца даже после снижения ставок. Но вчерашняя ситуация, наверное, подстегнет сжечь мосты.В январе делал оплату в одном интернет-сервисе. Через неделю повторно списалась сумма, причем большая - около 12 долларов. Подал жалобу в Приватбанк, сделали досрочный возврат, деньги получил сразу. Дальше они списались повторно, и мне сказали, что будет проведено разбирательство. Я обратился непосредственно в торговую точку - мол, вы мне подписку включили без моего согласия и желания, отмените. Они ответили, что предпочитают не ссориться с клиентами, и сами сделали refund 11 января. 12 января получил повторный возврат, казалось бы - вопрос закрыт.Вчера (!!!), 13.03, спустя более чем 2 месяца, получаю SMS от Приватбанка с требованием предоставить фотографии либо скриншоты и другие сведения о товаре / услуге или оплате. Ссылка ведет на chargebackprivatbank.ua, который ни вчера, ни сегодня просто не открывается.Ладно, захожу в Приват24, пишу в поддержку, соединяют с нужным сотрудником.Она методично **ёт мозг, мол, от вас нужны скриншоты, нужны доказательства для разбирательства, иначе мы будем вынуждены списать деньги, т.к. они были возвращены досрочно за средства банка.Я отвечаю, что досрочный возврат вообще-то отменили, но я получил полноценный возврат по желанию торговой точки.Она говорит - действительно, возврат был, но от вас все равно нужны скриншоты или документы, иначе деньги спишем.Я отвечаю - на каком основании вы будете списывать деньги, если они уже вернулись в банк, и транзакция отменена самой торговой точкой? Зачем вам еще какие-то доказательства? Как я могу их прислать, если ваша ссылка даже не работает?Ни одного толкового ответа не получил, в том числе на вопросы, которые задавал пять раз. Сотрудница - невменяемая и некомпетентная.Закончилось все тем, что она сказала "ничего слать не нужно, заявка будет закрыта".А теперь внимание - диалог длился ТРИ, с*ка, ТРИ **аных часа!!! Каждый раз этот гений суппорта пропадала на 20 минут, чтобы вернуться со словами "надо отправить скриншоты".Полный, космический п**дец.