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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7491749274937494>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:36

  lel написав:Уже в кабинете "МС більше" доступны ранее заказанные сертификаты.

Это хорошо, а то вчера не то что сертификатов не было. Даже балы за регистрацию не начисляли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:30

  Фантом написав:
  lel написав:Уже в кабинете "МС більше" доступны ранее заказанные сертификаты.

Это хорошо, а то вчера не то что сертификатов не было. Даже балы за регистрацию не начисляли.

Сертификаты были еще вчера после 14-00, а балы -звонок на горячку, через 30 мин уже начислили.
malser
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:33

Re: Приватбанк

Учора ввечері чи точніш вже вночі були - приблизно о 20-22
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:11

вопрос по р2р
0.5% ввели по всем картам ?(включая кдв?)
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:17

  хуторянка написав:вопрос по р2р
0.5% ввели по всем картам ?(включая кдв?)
спасибо

да.с карты ПриватБанка на карту украинского банка - 0,5% (минимум 5 грн) https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke

в 2017-м еще,а в 2018-м даже и по платинам.
СЕПом - 3 грн.или 0,00 банкомёт :wink: .
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:57

  malser написав:
  Фантом написав:
  lel написав:Уже в кабинете "МС більше" доступны ранее заказанные сертификаты.

Это хорошо, а то вчера не то что сертификатов не было. Даже балы за регистрацию не начисляли.

Сертификаты были еще вчера после 14-00, а балы -звонок на горячку, через 30 мин уже начислили.

а разве можно на один аккаунт МС Більше получить более одного сильпо-сертификата?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:04

Re: Приватбанк

В полном шоке от "Приватбанка" и службы технической поддержки. :shock: Раньше я скорее поддерживал этот банк, держал здесь вклады, забрал не все до конца даже после снижения ставок. Но вчерашняя ситуация, наверное, подстегнет сжечь мосты.

В январе делал оплату в одном интернет-сервисе. Через неделю повторно списалась сумма, причем большая - около 12 долларов. Подал жалобу в Приватбанк, сделали досрочный возврат, деньги получил сразу. Дальше они списались повторно, и мне сказали, что будет проведено разбирательство. Я обратился непосредственно в торговую точку - мол, вы мне подписку включили без моего согласия и желания, отмените. Они ответили, что предпочитают не ссориться с клиентами, и сами сделали refund 11 января. 12 января получил повторный возврат, казалось бы - вопрос закрыт.

Вчера (!!!), 13.03, спустя более чем 2 месяца, получаю SMS от Приватбанка с требованием предоставить фотографии либо скриншоты и другие сведения о товаре / услуге или оплате. Ссылка ведет на chargebackprivatbank.ua, который ни вчера, ни сегодня просто не открывается.

Ладно, захожу в Приват24, пишу в поддержку, соединяют с нужным сотрудником.

Она методично **ёт мозг, мол, от вас нужны скриншоты, нужны доказательства для разбирательства, иначе мы будем вынуждены списать деньги, т.к. они были возвращены досрочно за средства банка.

Я отвечаю, что досрочный возврат вообще-то отменили, но я получил полноценный возврат по желанию торговой точки.

Она говорит - действительно, возврат был, но от вас все равно нужны скриншоты или документы, иначе деньги спишем.

Я отвечаю - на каком основании вы будете списывать деньги, если они уже вернулись в банк, и транзакция отменена самой торговой точкой? Зачем вам еще какие-то доказательства? Как я могу их прислать, если ваша ссылка даже не работает?

Ни одного толкового ответа не получил, в том числе на вопросы, которые задавал пять раз. Сотрудница - невменяемая и некомпетентная.

Закончилось все тем, что она сказала "ничего слать не нужно, заявка будет закрыта".

А теперь внимание - диалог длился ТРИ, с*ка, ТРИ **аных часа!!! Каждый раз этот гений суппорта пропадала на 20 минут, чтобы вернуться со словами "надо отправить скриншоты".

Полный, космический п**дец.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:08

Сержик

В поддержке через одного либо дятлы. либо студенты. У меня тоже такое общение было пару раз пока через 22 переключения у давалось попасть на вменяемого сотрудника.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:12

  Сержик написав:Полный, космический п**дец.

Приват - це місце, де потрібно потрапити на адеквата, а не космонавта... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:35

Re: Приватбанк

я ни фига не понял как можно было наоформлять сертификаты сильпо. У меня есть аккаунт МС. привязано пару карт. балы не вижу как обменять на сертификат сильпо. или это только при привязке новых карт можно обменять на сильпо? тогда где набрать этих карт?
andreyiskra
 
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