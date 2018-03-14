в свинорылой семье пятачком не щелкают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:51
в свинорылой семье пятачком не щелкают
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:26
Re: Приватбанк
Перефразируем: "Рылом не вышел наши помои хряпать!"
panatar.com
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:48
Re: Приватбанк
Тут, некоторые Эксперты, в первые дни оформили 17шт сертификатов. Пытаюсь, хотя бы на втором этапе, их догнать. Почти догнал их первые результаты, номера тел закончились. Только учусь.
Всю информацию черпаю с форума. И как карты открывать и баллы зарабатывать.
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:57
Нас і тут хорошо кормят!
Насвинорилив сьогодні трошки... 10 балів вітальних по жодному акаунту не дали. Дзвінки на підтримку вирішили питання за 5 хв. Отримав по 10 балів і схопив сертифікати Сільпо. Затарюся на довгострок макаронними виробами і крупою...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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