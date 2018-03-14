RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7491749274937494
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:51

  andreyiskra написав:я ни фига не понял как можно было наоформлять сертификаты сильпо. У меня есть аккаунт МС. привязано пару карт. балы не вижу как обменять на сертификат сильпо. или это только при привязке новых карт можно обменять на сильпо? тогда где набрать этих карт?

в свинорылой семье пятачком не щелкают :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 7396
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:26

Re: Приватбанк

Перефразируем: "Рылом не вышел наши помои хряпать!"
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 14.06.12
Подякував: 503 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:48

Re: Приватбанк

Тут, некоторые Эксперты, в первые дни оформили 17шт сертификатов. Пытаюсь, хотя бы на втором этапе, их догнать. Почти догнал их первые результаты, номера тел закончились. Только учусь.
Всю информацию черпаю с форума. И как карты открывать и баллы зарабатывать.
lel
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 10.12.13
Подякував: 798 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:57

Нас і тут хорошо кормят!

Насвинорилив сьогодні трошки... :P 10 балів вітальних по жодному акаунту не дали. Дзвінки на підтримку вирішили питання за 5 хв. Отримав по 10 балів і схопив сертифікати Сільпо. Затарюся на довгострок макаронними виробами і крупою... :D

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24948
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7491749274937494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, lel, vitaliy1111, Костянтин, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4519)
14.03.2018 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.