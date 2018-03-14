Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
VetalUA
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:58
bosson513 написав: Козак-характерник написав:
Правда.
есть еще другая правда
Цена в сильпо + скидка по сертификату = цена на опте.
Как. Скупился на 500 грн. Скидка 480 грн. Где на опте купить за 20 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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1
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:00
Козак-характерник написав: bosson513 написав:
д1вча обломало все крылья. Акцийни 10 баллов ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Это правда?
Бигти покупати новую симку и только тогда кинут кость с барского плеча???
Правда.
Не начисляют уже 10 балов за новые регистрации.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12977
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1091 раз.
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1
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:01
BBC написав:
Где на опте купить за 20 грн?
вы стартовые пакеты а улице нашли?
свинорылы сидят по ту сторону зеркала
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Повідомлень: 2145
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:01
VetalUA Нараховували 10 балів за будь-яку картку?
V2
4
Повідомлень: 5030
З нами з: 03.07.09
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:01
А хтось пробував ці сертифікати прям на смарті, не друкувати? Сільпоцна читалка зрозуміє?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
Повідомлень: 7687
З нами з: 15.04.09
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:02
BBC написав:
Как. Скупился на 500 грн. Скидка 480 грн. Где на опте купить за 20 грн?
Я уж и забыл что такое опт... Это типа когда хозяева сельмагов ездят в райцентр на оптовые базы для закупки товаров?
Пусть нам Биг больше об этом расскажет.
WachtAmRhein
Повідомлень: 8173
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1260 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:02
BBC написав: Козак-характерник написав: bosson513 написав:
д1вча обломало все крылья. Акцийни 10 баллов ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Это правда?
Бигти покупати новую симку и только тогда кинут кость с барского плеча???
Правда.
Не начисляют уже 10 балов за новые регистрации.
Нараховують. Читайте моє повідомлення вище.
Востаннє редагувалось
Козак-характерник
в Сер 14 бер, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
2
Повідомлень: 24954
З нами з: 09.10.12
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Подякували: 1882 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:03
V2 написав: VetalUA
Нараховували 10 балів за будь-яку картку?
я только приватовские регал, как-то быстро бельгийцы зачухались
VetalUA
Повідомлень: 855
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 70 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:04
chipmunk написав:
А хтось пробував ці сертифікати прям на смарті, не друкувати? Сільпоцна читалка зрозуміє?
не доведеться, спец обученные люди поставлены в заграждение
оф правила - все вранье
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Повідомлень: 2145
З нами з: 08.01.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 188 раз.
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