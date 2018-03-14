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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7493749474957496>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:57

  V2 написав:bosson513
Те саме повідомили.

оо как вовремя я успел по своим старым учеткам посвинорылить :) :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:58

  bosson513 написав:
  Козак-характерник написав:Правда.


есть еще другая правда

Цена в сильпо + скидка по сертификату = цена на опте.

Как. Скупился на 500 грн. Скидка 480 грн. Где на опте купить за 20 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:00

  Козак-характерник написав:
  bosson513 написав:д1вча обломало все крылья. Акцийни 10 баллов ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Это правда?
Бигти покупати новую симку и только тогда кинут кость с барского плеча???

Правда.
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Не начисляют уже 10 балов за новые регистрации.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:01

Re: Приватбанк

  BBC написав:Где на опте купить за 20 грн?


вы стартовые пакеты а улице нашли?
свинорылы сидят по ту сторону зеркала
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:01

Re: Приватбанк

А хтось пробував ці сертифікати прям на смарті, не друкувати? Сільпоцна читалка зрозуміє?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:02

  BBC написав:Как. Скупился на 500 грн. Скидка 480 грн. Где на опте купить за 20 грн?


Я уж и забыл что такое опт... Это типа когда хозяева сельмагов ездят в райцентр на оптовые базы для закупки товаров?

Пусть нам Биг больше об этом расскажет.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:02

  BBC написав:
  Козак-характерник написав:
  bosson513 написав:д1вча обломало все крылья. Акцийни 10 баллов ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Это правда?
Бигти покупати новую симку и только тогда кинут кость с барского плеча???

Правда.
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Не начисляют уже 10 балов за новые регистрации.

Нараховують. Читайте моє повідомлення вище.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 бер, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:03

  V2 написав:VetalUA
Нараховували 10 балів за будь-яку картку?

я только приватовские регал, как-то быстро бельгийцы зачухались
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:04

Re: Приватбанк

  chipmunk написав:А хтось пробував ці сертифікати прям на смарті, не друкувати? Сільпоцна читалка зрозуміє?


не доведеться, спец обученные люди поставлены в заграждение
оф правила - все вранье
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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