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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7493749474957496
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:04

  chipmunk написав:А хтось пробував ці сертифікати прям на смарті, не друкувати? Сільпоцна читалка зрозуміє?

думаю поймет... при мне мои купоны кассир на кассе рвала после сканирования... то есть они их не хранят
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:05

  VetalUA написав:
  V2 написав:VetalUA
Нараховували 10 балів за будь-яку картку?

я только приватовские регал, как-то быстро бельгийцы зачухались

Не бачу взагалі то проблем ці 10 балів взяти природнім шляхом... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:06

  bosson513 написав:
  Козак-характерник написав:Правда.


есть еще другая правда

Цена в сильпо + скидка по сертификату = цена на опте.

Ну не любит этот народ покупать за наличку на базаре по выгодной цене и все,пусть дальше долбят кешбек
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:08

Re: Приватбанк

по 1 грн уже вернули,думал 30 дней будут тянуть.
Иду на второй круг))

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:22

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:Это типа когда хозяева сельмагов ездят в райцентр на оптовые базы для закупки товаров?


Это когда нормальную литровую бутылку под.масла покупаешь за 26, вместо покупки недоливка 0,87 в Фуршете за "акционные" 29.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:47

  bosson513 написав:
  WachtAmRhein написав:Это типа когда хозяева сельмагов ездят в райцентр на оптовые базы для закупки товаров?


Это когда нормальную литровую бутылку под.масла покупаешь за 26, вместо покупки недоливка 0,87 в Фуршете за "акционные" 29.


Точно так!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:01

  Мизантрóп написав:по 1 грн уже вернули,думал 30 дней будут тянуть.
Иду на второй круг))

Зображення


Ага. Третий день наблюдаю картину.

Зображення

Это после удаления всех старых инеток. Козероид зверствует.
Удачи.

П.С. На будущее.
Старые карты закрыть, новые постепенно открывать. Пригодятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:08

Re: Приватбанк

  Фантом написав:Это после удаления всех старых инеток.
Удачи.
в тот же день?в том же браузере?возврат 1грн. был?Корезоид фиксит тысячи факторов ©.

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и 10 мин не жду,обновил страницу и готово 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:13

ну тут же кругом дееети
я боюсь за неокрепшее сознание andreyiskra :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:16

Re: Приватбанк

  clientage написав:ну тут же кругом дееети
детей срочно в приват за джуниором бином 516875 с 2-х,а лучше 3-х сим телепонами) У нас все в правовом поле.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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