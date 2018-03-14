думаю поймет... при мне мои купоны кассир на кассе рвала после сканирования... то есть они их не хранят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:04
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:05
Не бачу взагалі то проблем ці 10 балів взяти природнім шляхом...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:06
Ну не любит этот народ покупать за наличку на базаре по выгодной цене и все,пусть дальше долбят кешбек
никому не верю
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:08
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:22
Re: Приватбанк
Это когда нормальную литровую бутылку под.масла покупаешь за 26, вместо покупки недоливка 0,87 в Фуршете за "акционные" 29.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:47
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:01
Ага. Третий день наблюдаю картину.
Это после удаления всех старых инеток. Козероид зверствует.
Удачи.
П.С. На будущее.
Старые карты закрыть, новые постепенно открывать. Пригодятся.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:08
Re: Приватбанк
в тот же день?в том же браузере?возврат 1грн. был?Корезоид фиксит тысячи факторов ©.
и 10 мин не жду,обновил страницу и готово
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:13
ну тут же кругом дееети
я боюсь за неокрепшее сознание andreyiskra
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:16
Re: Приватбанк
детей срочно в приват за джуниором бином 516875 с 2-х,а лучше 3-х сим телепонами) У нас все в правовом поле.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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