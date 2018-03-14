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Приватбанк

Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7494749574967497
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:16

Re: Приватбанк

  clientage написав:ну тут же кругом дееети
детей срочно в приват за джуниором бином 516875 с 2-х,а лучше 3-х сим телепонами) У нас все в правовом поле.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:36

  bosson513 написав:
  BBC написав:Где на опте купить за 20 грн?


вы стартовые пакеты а улице нашли?
свинорылы сидят по ту сторону зеркала

Полочные симки(без абонки естественно). Время от времени нужны.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:36

Re: Приватбанк

Шкода, що віртуальних ще не роблять...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:39

  chipmunk написав:Шкода, що віртуальних ще не роблять...

Киевстар - доп.номер на 1 номер +3 в месяц можно )
VetalUA
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  #<1 ... 7494749574967497
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