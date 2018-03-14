детей срочно в приват за джуниором бином 516875 с 2-х,а лучше 3-х сим телепонами) У нас все в правовом поле.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:16
Re: Приватбанк
детей срочно в приват за джуниором бином 516875 с 2-х,а лучше 3-х сим телепонами) У нас все в правовом поле.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:36
Полочные симки(без абонки естественно). Время от времени нужны.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:36
Re: Приватбанк
Шкода, що віртуальних ще не роблять...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:39
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:30
Про Сільпосертифікат
"ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ. Это правда?"
Не зовсім (або звсім ні) - 6 березня зареєстрував стару (минулорічну) картку в минулорічному (тобто НЕ НОВОМУ) акаунті. Отримав 10 балів, обміняв на сертифікат. Може виняток?
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:05
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:06
не,даже удалив карту,ее потом не привязать.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 15 бер, 2018 08:23
за регу первой карты дают 10 балов.Так все и началось 1 год и 5 месяцев назад когда пополнялись телефоны и зарождалось стадо акков на МСбільше.И на новый 2018 год еще по 18 балов все получили
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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