они через год сгорают
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:42
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:34
Полочные симки не сгорают а на 5 грн пополняются.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:50
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:27
який опсос, який тарифний план?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:31
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:46
МТС на 5 грн
Лайф на 10 грн
КС вообще не надо пополнять, хватит входящего звонка, желательно 1 раз в пол года, что бы с архивного тарифа не перевели на текущие тарифы.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:51
Да , ОПСОСы хотят абонку но полочные симки не гнобят.
Щось мені з ТАС "щастить"
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, malser, Кочевник, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|