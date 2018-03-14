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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7495749674977498
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:42

  BBC написав:
  bosson513 написав:
  BBC написав:Где на опте купить за 20 грн?


вы стартовые пакеты а улице нашли?
свинорылы сидят по ту сторону зеркала

Полочные симки(без абонки естественно). Время от времени нужны.

они через год сгорают
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:34

Полочные симки не сгорают а на 5 грн пополняются.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:50

  BBC написав:Полочные симки не сгорают а на 5 грн пополняются.

..1 раз в год
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:27

який опсос, який тарифний план?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:31

  greenozon написав:який опсос, який тарифний план?

да в принципе любой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:46

  clientage написав:
  greenozon написав:який опсос, який тарифний план?

да в принципе любой

МТС на 5 грн
Лайф на 10 грн
КС вообще не надо пополнять, хватит входящего звонка, желательно 1 раз в пол года, что бы с архивного тарифа не перевели на текущие тарифы.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:51

Да , ОПСОСы хотят абонку но полочные симки не гнобят.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 7495749674977498
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