они через год сгорают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:42
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:34
Полочные симки не сгорают а на 5 грн пополняются.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:50
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:27
який опсос, який тарифний план?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:31
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:46
МТС на 5 грн
Лайф на 10 грн
КС вообще не надо пополнять, хватит входящего звонка, желательно 1 раз в пол года, что бы с архивного тарифа не перевели на текущие тарифы.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:51
Да , ОПСОСы хотят абонку но полочные симки не гнобят.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:11
Re: Приватбанк
Банкомат по адресу: Киев, ул. Березняковская, 31 - постоянно не печатает квитанции! Уже 2 раза подавал заявку на ремонт.
Когда у вас будет контроль качества?
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07
#"Банкомат по адресу: Киев, ул. Березняковская, 31 - постоянно не печатает квитанции! Уже 2 раза подавал заявку на ремонт.
Когда у вас будет контроль качества?"#[/quote]
3700 Вам в допомогу - тут представника банку вже немає...
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:39
Зелена тварюка охреніла. В 13-00 поповнив картку ОТП через П24 - гроші прийшли за годину. В 14-00 зробив ще пару платежів - фіг вам! На гарячці проінформували - ждітє до завтра! Не, ну це ппц, дорога редакція!
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