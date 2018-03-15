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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:13
Re: Приватбанк
П24 тормозив після обіду, щось в корезоїді захворіло
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:29
верификацию на 1-ну більшу по 3700 узнавал,писАло только предавторизация,без 6 заветных цифр.Потом пришло на почту,но серт уже был на принтере.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:51
Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков? Есть смысл их привязывать? И как сама привязка происходит?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:26
не скажу,напишу:
-берет 1%, мін. 5 грн
-смысл только удобство пополнения универсалки или оплата AirPay
-"мои счета" , "добавить карту"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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