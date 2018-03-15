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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:13
Re: Приватбанк
П24 тормозив після обіду, щось в корезоїді захворіло
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:29
верификацию на 1-ну більшу по 3700 узнавал,писАло только предавторизация,без 6 заветных цифр.Потом пришло на почту,но серт уже был на принтере.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:51
Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков? Есть смысл их привязывать? И как сама привязка происходит?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:26
не скажу,напишу:
-берет 1%, мін. 5 грн
-смысл только удобство пополнения универсалки или оплата AirPay
-"мои счета" , "добавить карту"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:15
Посмотрите здесь
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:43
Re: Приватбанк
kreuz и тут гляньте Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:53
Комиссия за "платеж" в интернете.
Что это за прикол такой новый?
Вот только что рассчитывался в интернете на сумму 6000 гривен, с карточки gold.
По 3d secure высветило сумму 6000, по телефону сообщило код ля "подтверждения платежа в интернете", платеж со стороны продавца успешно завершился с той-же суммой.
А списало 6030...
В п24 написано комиссия за перевод.
Что за развод на ровном месте?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:55
Re: Приватбанк
Мсс мабуть як р2р, от 0.5% за переказ взяло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:56
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57
Re: Приватбанк
Подскажите пжл. У меня есть КДВ и в приват 24 зарегистрировал ещё 3 интернет карты мастеркард! Получил 4 кода на сильпо!Больше не даёт! А как их теперь закрыть? Захожу в меню управление счетами и там последняя кнопка "блокировка карты" и ниже ничего НЕТ! Заранее спасибо!
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