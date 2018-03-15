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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7497749874997500>
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:13

Re: Приватбанк

П24 тормозив після обіду, щось в корезоїді захворіло
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:29

  Lazer88 написав:П24 тормозив після обіду, щось в корезоїді захворіло

верификацию на 1-ну більшу по 3700 узнавал,писАло только предавторизация,без 6 заветных цифр.Потом пришло на почту,но серт уже был на принтере.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:51

Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков? Есть смысл их привязывать? И как сама привязка происходит?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:26

  kreuz написав:Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков? Есть смысл их привязывать? И как сама привязка происходит?

не скажу,напишу:
-берет 1%, мін. 5 грн https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
-смысл только удобство пополнения универсалки или оплата AirPay
-"мои счета" , "добавить карту"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:15

  kreuz написав:Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков? Есть смысл их привязывать? И как сама привязка происходит?

Посмотрите здесь https://privatbank.ua/fast-pay Для Киева в прошлом месяце комисс была 0,5 за комун, 0,8 за газ.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:43

Re: Приватбанк

kreuz и тут гляньте Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:53

Комиссия за "платеж" в интернете.

Что это за прикол такой новый?
Вот только что рассчитывался в интернете на сумму 6000 гривен, с карточки gold.
По 3d secure высветило сумму 6000, по телефону сообщило код ля "подтверждения платежа в интернете", платеж со стороны продавца успешно завершился с той-же суммой.
А списало 6030...
В п24 написано комиссия за перевод.

Что за развод на ровном месте?
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:55

Re: Приватбанк

Мсс мабуть як р2р, от 0.5% за переказ взяло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:56

Re: Приватбанк

  chipmunk написав:Мсс мабуть як р2р


А мне как покупателю то что с того???

Я другим банком в этом магазине неодноразово рассчитывался без всяких комиссий.
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:57

Re: Приватбанк

Подскажите пжл. У меня есть КДВ и в приват 24 зарегистрировал ещё 3 интернет карты мастеркард! Получил 4 кода на сильпо!Больше не даёт! А как их теперь закрыть? Захожу в меню управление счетами и там последняя кнопка "блокировка карты" и ниже ничего НЕТ! Заранее спасибо!
bub-har
 
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