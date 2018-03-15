Это претензия к продавцу, а не банку. Вот у него и спросите, чо он оплату товара настроил как перевод средств
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:58
Это претензия к продавцу, а не банку. Вот у него и спросите, чо он оплату товара настроил как перевод средств
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59
Re: Приватбанк
в декабре ввели из-за монокота.На портмоне заплатите-тоже самое будет.Только в П24 шара.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00
Re: Приватбанк
Мне тут коллега только что рассказал историю, что как-то недавно рассчитывался на рынке(!) через приватовский терминал у продавца. Тоже потом обнаружил что пол процента сняло с него.
Тут я не могу быть уверен в 100% правдивости рассказа, но такая тенденция меня пугает.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00
ждите возврат 1 грн. через 10 дней.Хотя смотрю вчера открытую сегодня дает закрыть...Но у меня есть еще акки))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:19
Re: Приватбанк
хотел сделать ещё аки для п24,но пишет ошибка! На горячке сказали,что для нового ака нужна пластиковая карта,которую надо получить в отделении и стать клиентом банка! А без пластика вход в п24 недоступен,хотя я вошёл,но на новой странице п24 не получается заказать интернеткарты и пишет ошибка!
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