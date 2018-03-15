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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7497749874997500
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:58

  alpha написав:
  chipmunk написав:Мсс мабуть як р2р


А мне как покупателю то что с того???

Я другим банком в этом магазине неодноразово рассчитывался без всяких комиссий.

Это претензия к продавцу, а не банку. Вот у него и спросите, чо он оплату товара настроил как перевод средств :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59

Re: Приватбанк

  alpha написав:Комиссия за "платеж" в интернете.

Что это за прикол такой новый?

в декабре ввели из-за монокота.На портмоне заплатите-тоже самое будет.Только в П24 шара.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00

Re: Приватбанк

  alpha написав:А мне как покупателю то что с того???


Мне тут коллега только что рассказал историю, что как-то недавно рассчитывался на рынке(!) через приватовский терминал у продавца. Тоже потом обнаружил что пол процента сняло с него.
Тут я не могу быть уверен в 100% правдивости рассказа, но такая тенденция меня пугает.
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00

  bub-har написав:Подскажите пжл. У меня есть КДВ и в приват 24 зарегистрировал ещё 3 интернет карты мастеркард! Получил 4 кода на сильпо!Больше не даёт! А как их теперь закрыть? Захожу в меню управление счетами и там последняя кнопка "блокировка карты" и ниже ничего НЕТ! Заранее спасибо!

ждите возврат 1 грн. через 10 дней.Хотя смотрю вчера открытую сегодня дает закрыть...Но у меня есть еще акки))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:19

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:Но у меня есть еще акки))
хотел сделать ещё аки для п24,но пишет ошибка! На горячке сказали,что для нового ака нужна пластиковая карта,которую надо получить в отделении и стать клиентом банка! А без пластика вход в п24 недоступен,хотя я вошёл,но на новой странице п24 не получается заказать интернеткарты и пишет ошибка!
bub-har
 
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