те умельцы сейчас кота тянут))
был бы рай
Свинорылов попрошу не тратиться на бумагу,серт по этому номеру вчера на кассе Сильпо отоварен есиче
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:55
Re: Приватбанк
те умельцы сейчас кота тянут))
был бы рай
Свинорылов попрошу не тратиться на бумагу,серт по этому номеру вчера на кассе Сильпо отоварен есиче
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:03
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:08
сестра Вам не врет,бельгийцев надо щупать,ну а мне пора Ахтамар с икоркой вкусить на поздний завтрак.А кто-то ж писал куда быллы тратить...viewtopic.php?p=4322322#p4322322
Чо сказать то хотел?© от туда ж viewtopic.php?p=4314820#p4314820 . И эти люди учат меня не ковырять в пятаке))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:15
Re: Приватбанк
Смачного!Ну мне до свинорыла со стажем далеко! В первый раз попробывал,заработал всего 4 сертификата и отдам их сестре!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:19
Re: Приватбанк
Ну законность таких действий привата всегда была на грани, не привыкать...
Но мне как простому пользователю как быть??? как я могу понять, что данный платеж, это вовсе не платеж, а перевод БУДЕТ!
Ведь даже в 3d secure об этом ни слова.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:48
я сразу написал как поступить простому пользователю, но вы почему то это пропустили
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:54
Re: Приватбанк
Вы бы сказали де вас так угораздило платить, и т.о. помогли бы избежать др. простым пользователям свой участи
И большая часть вины на таком повороте судьбы лежит на продаване. Мучайте его
Еще часть вины может лежать и на самом простом пользователе, который невдумчиво прочитал условия т.н. онлайн оплаты покупки. Например, на ОЛХ часто под оплатой почему-то считают размещение страхового депозита по сделке
... делайте хоть что-нибудь!
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