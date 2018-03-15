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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7498749975007501
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:55

Re: Приватбанк

  bub-har написав:можно сделать акки в п24 на людей,которые не являются клиентами привата и без пластика
те умельцы сейчас кота тянут))
был бы рай
https://receive-sms-online.com/r/+380639348839.php

Свинорылов попрошу не тратиться на бумагу,серт по этому номеру вчера на кассе Сильпо отоварен есиче :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:03

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:отоварен есиче
Сестра работает в сильпо,так говорит очень много приходят с пачками сертификатов! Один зашёл с пачкой и спрашивает где здесь заведующая,а то я хочу отовариться 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:08

  bub-har написав:
  Мизантрóп написав:отоварен есиче
Сестра работает в сильпо,так говорит очень много приходят с пачками сертификатов! Один зашёл с пачкой и спрашивает где здесь заведующая,а то я хочу отовариться 8)

сестра Вам не врет,бельгийцев надо щупать,ну а мне пора Ахтамар с икоркой вкусить на поздний завтрак.А кто-то ж писал куда быллы тратить...viewtopic.php?p=4322322#p4322322
Чо сказать то хотел?© от туда ж viewtopic.php?p=4314820#p4314820 . И эти люди учат меня не ковырять в пятаке))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:15

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:,бельгийцев надо щупать,ну а мне пора Ахтамар с икоркой вкусить на поздний завтрак.А кто-то ж писал куда быллы тратить... И эти люди говорят мне не ковырять в пятаке))
Смачного!Ну мне до свинорыла со стажем далеко! В первый раз попробывал,заработал всего 4 сертификата и отдам их сестре!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:19

Re: Приватбанк

  Stringer написав:только жлобский приват ввёл комиссию на исходящие переводы со всех своих карт

Ну законность таких действий привата всегда была на грани, не привыкать...

Но мне как простому пользователю как быть??? как я могу понять, что данный платеж, это вовсе не платеж, а перевод БУДЕТ!
Ведь даже в 3d secure об этом ни слова.
alpha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:48

  alpha написав:
  Stringer написав:ну вот и продолжайте расчитываться картами иных банков, только жлобский приват ввёл комиссию на исходящие переводы со всех своих карт

Ну законность таких действий привата всегда была на грани, не привыкать...

Но мне как простому пользователю как быть??? как я могу понять, что данный платеж, это вовсе не платеж, а перевод БУДЕТ!
Ведь даже в 3d secure об этом ни слова.

я сразу написал как поступить простому пользователю, но вы почему то это пропустили
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:54

Re: Приватбанк

  alpha написав:Но мне как простому пользователю как быть?

Вы бы сказали де вас так угораздило платить, и т.о. помогли бы избежать др. простым пользователям свой участи :) :)
И большая часть вины на таком повороте судьбы лежит на продаване. Мучайте его :)
Еще часть вины может лежать и на самом простом пользователе, который невдумчиво прочитал условия т.н. онлайн оплаты покупки. Например, на ОЛХ часто под оплатой почему-то считают размещение страхового депозита по сделке :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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